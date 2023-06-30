Рыбалка возле ЛЭП опасна для жизни

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Высокая влажность возле водоема, мокрые удилища и леска создают опасность для жизни даже при приближении к действующей линии электропередачи, а касание к проводам может привести к смертельным травмам.

Кроме того, современные удочки изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического тока. Поэтому пользоваться ими вблизи ЛЭП вдвойне опасно.

Чтобы избежать несчастных случаев, энергетики призывают любителей рыбной ловли соблюдать простые правила электробезопасности:

– выбирать места для рыбалки вдали от ЛЭП и подстанций. При прикосновении леской или удочкой к проводам электротравму может получить не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом;

– проносить удилище под ЛЭП параллельно земле или в собранном виде;

– рыбалка в грозу недопустима! Вода является хорошим проводником электрического тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров.

– если Вы подарили удочку своему ребенку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическим током.

В охранных зонах ЛЭП запрещены любые действия, которые могут нарушить работу объектов электросетевого комплекса, привести к причинению вреда жизни и здоровью людей, а также стать причиной пожара.

При обнаружении провисшего, оборванного или упавшего на землю провода, а также поврежденных опор ЛЭП, ни в коем случае не приближайтесь к ним ближе, чем на 8 метров.

Соблюдение простых правил поможет Вам избежать опасности, спасти Вашу жизнь и жизни окружающих.

Справка

Охранные зоны для воздушных ЛЭП напряжением 220 кВ установлены на расстоянии 25 метров в обе стороны от крайних проводов, а для ЛЭП напряжением 500 кВ – 30 метров.