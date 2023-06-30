В Барнауле появилась новая уличная тренажерная площадка

Уличные тренажеры Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле смонтировали новую спортивную площадку с уличными тренажерами. Она появилась по дворе дома на улице Антона Петрова, 154.

– В целях безопасности детей было установлено новое ограждение на площадке, где ранее дети играли в футбол. Однако, очень скоро у ребят и их родителей появилось желание установить здесь тренажеры для полноценных занятий спортом, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Именно так появилась идея организовать полноценную спортивную площадку. Жильцы организовали сбор средств, а также им помогли спонсоры. В итоге все сложилось положительно. Теперь дети при деле, а их родители не беспокоятся о их занятости и здоровье.

Но на достигнутом жильцы дома не собираются останавливаться. Они хотят в будущем установить еще некоторые тренажеры. Теперь этот двор является центром притяжения ребят с соседних домов.