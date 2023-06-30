Заслуги двух жителей Барнаула отметил президент страны

Указ президента. Скриншот сайта kremlin.ru

Президент страны Владимир Путин подписал Указ о награждении двух жителей Барнаула высокими государственными наградами. Он отметил из труд и пользу для общества.

– Знаком отличия «За благодеяние» награжден настоятель Александро-Невского собора города Барнаула Андрей Басов. На государственном уровне отмечен его вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и культурных ценностей, а также многолетняя благотворительная деятельность, - сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Кроме своей основной работы настоятель участвовал в благотворительных акциях, собирал вещи и продукты первой необходимости для нуждающихся. Помимо этого под его руководством несколько храмов было построено и воссоздано в Новосибирской области и Алтайском крае.

Также президент удостоил почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» учителя русского языка и литературы гимназии №22 Елену Жердеву. Она тот самый человек, про которого говорят, что это педагог от бога. Успеваемость ее учеников составляет 100%. За несколько лет она подготовила 45 победителей и призеров олимпиад, конференций и конкурсов.