Маршрут и время сопровождения могут быть изменены Фото: Герман Архаров

29 июня в Алтайском крае перекроют трассу на два часа из-за военных колонн. Об этом предупреждают в краевой Госавтоинспекции.

С 20.25 до 22.25 часов введут ограничение для всех видов транспорта на участке «а/д Р-256 «Чуйский тракт» (270 км) – н.п. Налобиха».

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.