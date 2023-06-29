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НовостиОбщество29 июня 2023 10:00

В Алтайском крае перекроют трассу на два часа из-за военных колонн

Движение ограничат для всех видов транспорта
Вера Березовская
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены

Фото: Герман Архаров

29 июня в Алтайском крае перекроют трассу на два часа из-за военных колонн. Об этом предупреждают в краевой Госавтоинспекции.

С 20.25 до 22.25 часов введут ограничение для всех видов транспорта на участке «а/д Р-256 «Чуйский тракт» (270 км) – н.п. Налобиха».

ГИБДД призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Отмечается, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.