В Барнауле безработный украл две пары кроссовок на 16 тысяч рублей

Личность подозреваемого установили Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле раскрыли кражу кроссовок из магазина. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Заявление написала управляющая магазина одежды, расположенном в одном из крупных ТЦ. Потерпевшая рассказала, что накануне работники магазина обнаружили пропажу двух пар кроссовок, общей стоимостью около 16 тысяч рублей.

Личность подозреваемого в краже установили. Им оказался безработный житель Новоалтайска. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.