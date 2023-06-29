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НовостиОбщество29 июня 2023 9:22

В Барнауле безработный украл две пары кроссовок на 16 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера Березовская
Личность подозреваемого установили

Личность подозреваемого установили

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле раскрыли кражу кроссовок из магазина. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Заявление написала управляющая магазина одежды, расположенном в одном из крупных ТЦ. Потерпевшая рассказала, что накануне работники магазина обнаружили пропажу двух пар кроссовок, общей стоимостью около 16 тысяч рублей.

Личность подозреваемого в краже установили. Им оказался безработный житель Новоалтайска. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже.