Завершить работы по плану подрядная организация должна до 4 июля. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле обновляют тротуар по проспекту Ленина от улицы Ползунова до улицы Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент рабочие демонтируют существующее плиточное покрытие. Также на участке отрегулируют высотное положение люков колодцев, обустроят основание под плитку и уложат новое плиточное покрытие.

Завершить работы по плану подрядная организация должна до 4 июля. Стоимость работ составит порядка 2 млн рублей.

Напомним, в сквере на улице Приречной в Барнауле завешается благоустройство. Недавно там включили освещение.