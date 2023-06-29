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НовостиОбщество29 июня 2023 8:29

В Барнауле обновляют тротуар по проспекту Ленина

Работы ведутся от улицы Ползунова до улицы Пушкина
Вера Березовская
Завершить работы по плану подрядная организация должна до 4 июля.

Завершить работы по плану подрядная организация должна до 4 июля.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле обновляют тротуар по проспекту Ленина от улицы Ползунова до улицы Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент рабочие демонтируют существующее плиточное покрытие. Также на участке отрегулируют высотное положение люков колодцев, обустроят основание под плитку и уложат новое плиточное покрытие.

Завершить работы по плану подрядная организация должна до 4 июля. Стоимость работ составит порядка 2 млн рублей.

Напомним, в сквере на улице Приречной в Барнауле завешается благоустройство. Недавно там включили освещение.