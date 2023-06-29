Барнаульцев удивили внушительные счета за отопление в квитанции за июнь

Судя по квитанции за июнь, за отопление автору сообщения начислили 2 586 рублей и 94 копейки Фото: Олег УКЛАДОВ

В июньский квитанциях квитанции за коммунальные услуги некоторым барнаульцам начислили несколько тысяч рублей. Как сообщает «Инцидент Барнаул», в частности, речь идет о жителях ЖК «Парковый».

– В квитанции сумма аналогичная зимним месяцам, а у некоторых и больше. Вся проблема в том, что собственная газовая котельная, предлагавшаяся при покупке квартир, уже не собственная, – говорится в сообщении.

Судя по квитанции за июнь, за отопление автору сообщения начислили 2 586 рублей и 94 копейки. Отметим, что при этом первый месяц лета был довольно жаркий, в некоторые дни столбик термометра поднимался до +35 и выше.

По словам автора поста, в управляющей компании пояснили что котельная уже не относится к конкретному дому, от нее якобы запитаны «некие другие объекты, которые еще не построены».

– А потому счётчик, установленный в котельной, больше не может считаться общедомовым для ЖК Парковый. То есть счётчика у нас как бы нет. Потому и тарифы высокие («по среднему»), потому и платить мы теперь будем круглый год, – отмечает барнаулец.

Напомним, ЖК «Парковый» начали возводить в 2018 году, но в 2021 строительство остановилось, так как застройщик оказался на грани банкротства. В октябре 2022 года дом все-таки сдали.