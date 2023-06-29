В сквере на улице Приречной в Барнауле включили освещение

В ближайшее время в сквере установят скамьи и урны, включат видеонаблюдение Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В сквере на улице Приречной в Барнауле подрядчик завершает благоустройство. Об этом сообщает мэрия.

На участке от улицы Максима Горького до улицы Чехова,19 уже сформировали пешеходные и велодорожки, высадили газон. Накануне в сквере подключили освещение. В ближайшее время установят скамьи и урны, включат видеонаблюдения. Осенью в зеленой зоне высадят деревья и кустарники.

Полностью завершить работы в сквере планируется осенью текущего года.