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НовостиОбщество29 июня 2023 6:32

В сквере на улице Приречной в Барнауле включили освещение

Полностью завершить работы в сквере планируется осенью
Вера Березовская
В ближайшее время в сквере установят скамьи и урны, включат видеонаблюдение

В ближайшее время в сквере установят скамьи и урны, включат видеонаблюдение

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В сквере на улице Приречной в Барнауле подрядчик завершает благоустройство. Об этом сообщает мэрия.

На участке от улицы Максима Горького до улицы Чехова,19 уже сформировали пешеходные и велодорожки, высадили газон. Накануне в сквере подключили освещение. В ближайшее время установят скамьи и урны, включат видеонаблюдения. Осенью в зеленой зоне высадят деревья и кустарники.

Полностью завершить работы в сквере планируется осенью текущего года.