В центре Барнаула остановили движение трамваев

Трамвай Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Барнаула трамвайные провода оборвались и упали на пешеходный переход. Движение трамваев временно приостановили, сообщает amic.ru со ссылкой на очевидцев.

Обрыв проводов случился возле остановки «КДМ» на проспекте Строителей. Людям пришлось выйти из трамвая, а на место вызвали ремонтников для проведения аварийных работ.

По какой причине возникла аварийная ситуация и сколько по времени займут ремонтные работы – пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле сломанная ветка упала сразу на три автомобиля

В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра (подробнее)