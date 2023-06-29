Глава Минсельхоза РФ пообещал аграриям Алтайского края всю необходимую поддержку

Томенко и Патрушев на Дне поля. Фото: Антон Червяков

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что аграрии Алтайского края могут рассчитывать на необходимую федеральную поддержку. Об этом он сказал в рамках агрофорума «День Сибирского поля».

- В прошлом году регион получил господдержку на 2,8 млрд рублей. Хочу вас отдельно за это поблагодарить. Аграрии получили ресурсы вовремя, в срок и смогли ими воспользоваться с полной отдачей, - отметил Дмитрий Патрушев.

Министр поблагодарил губернатора Алтайского края Виктора Томенко за грамотную политику в сфере АПК. По итогам прошлого года сельское хозяйство региона показало рост 4%. Особо Патрушев отметил успехи региона в мелиорации, животноводстве, производстве молока, переработке мяса и наращивании объемов гречихи.

Во время встречи с губернатором глава Минсельхоза сказал, что федеральное ведомство готово оказывать сельскому хозяйству края всю необходимую поддержку. В частности, такую поддержку получит Алтайский аграрный госуниверситет.

Губернатор передал министру сельского хозяйству письма с просьбами по финансовой помощи АПК Алтайского края.

Напомним, губернатор Виктор Томенко заявил, что засуха в период посевной в нескольких районах края не повлияет на урожай.