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НовостиОбщество29 июня 2023 3:08

Глава Алтайского края заявил, что засуха не повлияет на урожайность

Из-за дефицита осадков аграрии меняли структуру посевных площадей
Вера Березовская
Губернатор отметил, что в целом этот сезон в аграриев края проходит в штатном режиме

Губернатор отметил, что в целом этот сезон в аграриев края проходит в штатном режиме

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что засуха в период посевной в нескольких районах края не повлияет на урожайность. Об этом он сообщил в ответе на вопрос журналистов ТАСС на агрофоруме «День Сибирского поля».

- В Алтайском крае, есть такие районы, где ни капли влаги не выпало в течение всей весны и июня. Поэтому пришлось принимать некоторые неординарные приемы, менять структуру посевных площадей. Наши сельхозтоваропроизводители такими приемами владеют и справляются с ситуацией, - рассказал Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что в целом этот сезон в аграриев края проходит в штатном режиме. При этом в прошлые годы наблюдались такие же периоды засухи, но это не помешало собрать рекордные урожаи.