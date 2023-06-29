Глава Алтайского края заявил, что засуха не повлияет на урожайность

Губернатор отметил, что в целом этот сезон в аграриев края проходит в штатном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что засуха в период посевной в нескольких районах края не повлияет на урожайность. Об этом он сообщил в ответе на вопрос журналистов ТАСС на агрофоруме «День Сибирского поля».

- В Алтайском крае, есть такие районы, где ни капли влаги не выпало в течение всей весны и июня. Поэтому пришлось принимать некоторые неординарные приемы, менять структуру посевных площадей. Наши сельхозтоваропроизводители такими приемами владеют и справляются с ситуацией, - рассказал Виктор Томенко.

Губернатор отметил, что в целом этот сезон в аграриев края проходит в штатном режиме. При этом в прошлые годы наблюдались такие же периоды засухи, но это не помешало собрать рекордные урожаи.