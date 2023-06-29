Сразу два пожара потушили за ночь в Заринске

Возгорание оперативно потушили Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью в Заринске потушили сразу два пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Первый пожар произошел около 0.30 в частном секторе на ул. Анатолия. Когда на место прибыли пожарные, огнем были охвачены надворные постройки и «Газель». Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Пожарные эвакуировали газовый баллон, что предотвратило взрыв и дальнейшее распространение огня. Никто не пострадал.

Второй пожар начался около четырех утра. На улице Камышенская открытым огнем горел частный жилой дом, надворные постройки и гараж. Огнем был уничтожен автомобиль Хонда CR-V. Существовала угроза перехода огня. Площадь пожара составила 200 «квадратов». Возгорание оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.