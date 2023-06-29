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НовостиОбщество29 июня 2023 1:25

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются 29 июня в Алтайском крае

Температура воздуха составит от +18 до +23 градусов
Вера Березовская
В Барнауле пройдет кратковременный дождь

В Барнауле пройдет кратковременный дождь

Фото: Олег УКЛАДОВ

29 июня в Алтайском крае будет дождливая погода. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем в целом по региону температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле в дневное время столбики термометра покажут от +18 до +20 градусов. Пройдет кратковременный дождь, в конце дня возможна гроза. Ветер подует западный со скоростью 7-12 м/с.