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НовостиОбщество28 июня 2023 13:36

В Барнауле за два месяца высадили 450 тысяч цветов

В городе завершены работы по высаживанию однолетний и многолетний рассады
Александр Коровниченко
C 22 мая специалисты по озеленению высадили 300 тысяч однолетних растений

C 22 мая специалисты по озеленению высадили 300 тысяч однолетних растений

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На городские клумбы Барнаула с начала мая 2023 года высадили 450 тысяч цветов. В рамках процесса благоустройства улицы украсили многолетними и однолетними растениями и цветами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Начиная с 22 мая специалисты по озеленению высадили 300 тысяч однолетних растений 25 видов. Украсили улицы города и многолетние растения, такие как вербейник, пион, флокс, герань садовая, лилейник, астра, тысячелистник, розы и многие другие.

Самые цветники Барнаула находятся на площади Октября, Нулевом километре, площади Советов и площади Мира. Также в городе проведено и вертикальное озеленение. За всеми растениями ведется постоянный уход.

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