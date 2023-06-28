В Барнауле будет ликвидирована свалка на проспекте Энергетиков

16 свалок свалок в Индустриальном районе нужно будет ликвидировать подрядчику Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти города Барнаула объявили конкурс по отбору подрядчика для ликвидации несанкционированной свалки на проспекте Энергетиков. Об этом сообщает «Банкфакс».

Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, будущему исполнителю придется убрать 16 свалок свалок в Индустриальном районе. В их числе и свалка на проспекте Энергетиков. Стоимость закупки составляет 6 млн рублей. Итоги конкурса подведут 10 июля.

Несанкционированную свалку строительного мусора на проспекте Энергетиков обнаружили в мае 2023 года экологические активисты.

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