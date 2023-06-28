В Барнауле с 29 июня будет перекрыто движение по проезду Гужтранспортному

Проезд для автомобилей будет перекрыт в районе дома №77 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в связи с проведение ремонтных работ с 29 июня будет перекрыто движение на участке проезда Гужтранспортного. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Ограничение будет действовать с 20:00 часов 29 июня и до 20:00 часов 20 июля. Проезд для автомобилей будет перекрыт в районе дома №77 по всей ширине дороги.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

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