В Бийске в ближайшее время возобновят движение трамваев по Коммунальному мосту

Ремонт на Коммунальном мосту в Бийске идет с опережением графика Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске продолжается ремонт Коммунального моста, из-за которого на время прекратилось транспортная связь правого берега и Заречья. Однако ремонтные работы идут с опережением графика. Об этом сообщает «Бийский рабочий»

Отмечается, что ремонтные работы на Коммунальном мосту опережают намеченные сроки на одну неделю. Одна половина моста почти полностью отремонтирована – уложен асфальт, завершаются работы по укладке бордюров и тротуаров. Потом работы перейдут на вторую половину моста.

При этом уже смонтированы трамвайные пути. Изначально движение электротранспорта планировали запустить, когда будут окончены работы на одной половине моста. Сейчас прорабатывается вопрос запуска трамваев и графика их проезда.

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