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НовостиОбщество28 июня 2023 8:07

В Барнауле обстреляли припаркованную иномарку

Происшествие случилось на улице Гвардейской
Александр Коровниченко
Выстрел был, предположительно, сделан из огнестрельного оружия

Выстрел был, предположительно, сделан из огнестрельного оружия

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неизвестные обстреляли припаркованный автомобиль. Об этом сообщили подписчики сообщества «Барнаул 22».

В Барнауле, на улице Гвардейской, недалеко от парковки ВДНХ, неизвестные обстреляли припаркованный у частного дома автомобиль марки Хонда CR-V. Машина находилась на обочине у частного дома. Выстрел был, предположительно, сделан из огнестрельного оружия.

О пострадавших и об обращении в полицию по данному происшествию не сообщается.

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