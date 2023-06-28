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НовостиОбщество28 июня 2023 7:32

В Бийске в МУП «Память» сменился руководитель

Новым руководителем стал Сергей Швыдков
Александр Коровниченко
Новый руководитель пояснил, что земли на «Северном кладбище» хватит до августа 2024 года

Новый руководитель пояснил, что земли на «Северном кладбище» хватит до августа 2024 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новым руководителем МУП «Память» в Бийске стал Сергей Швыдков, который ранее работал в отделе по организации похорон. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Новый руководитель пояснил некоторые вопросы, относящиеся к работе предприятия. В частности, Сергей Швыдков подтвердил, что у МУП имеются убытки в несколько миллионов и задолженность по кредитам.

Также пояснили ситуацию с местами на «Северном кладбище», где якобы заканчивались места. Новый руководитель уточнил, что земли там хватит до августа 2024 года и в ближайшие месяцы решат вопрос с расширением.

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