В Бийске в МУП «Память» сменился руководитель

Новый руководитель пояснил, что земли на «Северном кладбище» хватит до августа 2024 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новым руководителем МУП «Память» в Бийске стал Сергей Швыдков, который ранее работал в отделе по организации похорон. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Новый руководитель пояснил некоторые вопросы, относящиеся к работе предприятия. В частности, Сергей Швыдков подтвердил, что у МУП имеются убытки в несколько миллионов и задолженность по кредитам.
Также пояснили ситуацию с местами на «Северном кладбище», где якобы заканчивались места. Новый руководитель уточнил, что земли там хватит до августа 2024 года и в ближайшие месяцы решат вопрос с расширением.
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