В Алтайском крае стартовал агрофорум «День сибирского поля»

На агрофоруме представят новинки сельскохозяйственной техники Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе Алтайского края стартовал межрегиональный аграрный форум «День сибирского поля». На открытии агрофорума к гостям обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Об этом сообщает «Толк».

Форум будет проходить с 28 по 29 июня на традиционной площадке сибирского агропарка. На мероприятии свою продукцию представят 22 предприятия сельскохозяйственного и лесного машиностроения. Запланирована выставка алтайских продуктов от более 100 компаний пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.

На агрофоруме представят новинки сельскохозяйственной техники, проведут выставку племенных животных. Кроме того, пройдут мастер-классы, консультации и презентации.

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