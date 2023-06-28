На улице Водозаборной в Барнауле укладывают асфальт

Ремонт дороги на улице Водозаборной идет на участке в 2 км
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В барнаульском поселке Плодопитомник по улице Водозаборной начался этап укладки нового асфальта. Ремонт дороги здесь проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Ремонт дороги на улице Водозаборной идет на участке в 2 км от Змеиногорского тракта до здания № 3/419. На данный момент рабочие приступили к укладке нового асфальта. Далее по плану последует установка бордюрного камня, укрепление обочин и прокладка труб водоотведения.
Улица Водозаборная соединяет два садовых товарищества – «Солнечный» и «Спутник». Ее ремонт создаст условия для комфортного и безопасного проезда жителей. Всего же в городе в рамках нацпроекта ведутся работы на 8 дорогах.
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