28 июня часть домов в Бийске останется без горячей воды

Отключение будет действовать 28 июня с 9:00 до 20:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 28 июня в нескольких домах в северо-западной части города будет отключено горячее водоснабжение. Отключение будет действовать с 9:00 до 20:00. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

28 июня во время отключения горячей воды сотрудники СГК проведут ремонт и исправление дефектов на теплосетях. На день без горячей воды останутся здания по нечетной стороне переулка Коммунарского (от №29 до № 39), по четной стороне улицы Мухачева (от №200 до № 234) и по адресу ул. Согренная, 21.

Также сообщается, что вчера, 27 июня, было произведено отключение горячей воды для пользователей по ул. Красноармейской. Это связано с необходимостью устранения дефекта в трубах.

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