Полиция Алтайского края проверила 5800 иностранцев

По результатам проверок было выявлено 382 правонарушения Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники полиции с 19 по 25 июня провели профилактическую операцию «Нелегал-2023». По ее результатам проверили 5800 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе операции на территории Алтайского края было проверено 5800 иностранных граждан в более тысячи мест их пребывания. По результатам проверок было выявлено 382 правонарушения, среди них случаи незаконной трудовой деятельности и привлечения иностранцев к труду. Также было выявлено 77 фактов нарушения режима пребывания мигрантов на территории России. 13 иностранцев выдворены из страны в административном порядке.

Сотрудниками полиции также были возбуждены 5 уголовных дел в отношении жителей края, которые делали фиктивную регистрацию для приезжих из-за рубежа.

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