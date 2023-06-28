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НовостиОбщество28 июня 2023 2:27

Процесс организации помощи семьям мобилизованных граждан обсудили в Барнауле

Семьям мобилизованных оказывается вся необходимая поддержка
Александр Коровниченко
Заседание штаба прошло в администрации города Барнаула

Заседание штаба прошло в администрации города Барнаула

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации города Барнаула 27 июня прошло заседание штаба по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан. В заседании приняли участие мэр Вячеслав Франк, руководители профильных комитетов и организаций, главы администраций районов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

В ходе заседания председатель комитета по социальной поддержке населения города Татьяна Королева отметила, что семьям мобилизованных оказывается вся необходимая поддержка - и психологическая, и материальная. Исполняются все меры, установленные законодательством. Так, 594 семьи освобождены от оплаты детских садов, 69 семей получили место в детском саду, а для учеников из 195 семей организовано бесплатное питание.

Подводя итоги заседания, мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, то местные орган власти и дальше будут всесторонне поддерживать все семьи мобилизованных граждан.

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