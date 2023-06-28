Два грузовика «ГАЗель» столкнулись и загорелись на трассе в Алтайском крае

ДТП произошло на трассе Кулунда - Табуны Фото: Олег УКЛАДОВ

Лобовое столкновение двух малотоннажных грузовиков марки «ГАЗель» произошло на трассе Кулунда – Табуны в Алтайском крае 27 июня. Об этом сообщили подписчики канала «В курсе 22».

В результате лобового столкновения автомобили получили серьезные повреждения и сразу же загорелись.

В ГУ МЧС России сообщили, что пожарные расчеты оперативно прибыли на место ДТП и ликвидировали пожар. Также была сообщается об одном погибшем человеке и двоих пострадавших, доставленных в больницу.

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