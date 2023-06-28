Проект многоэтажной застройки барнаульского Лесного пруда выходит на новый этап

Масштабы застройки определят после подготовки земельного участка Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания «МДС-Алтай» планирует летом 2023 года получить разрешение на формирование искусственного земельного участка в пойме реки Барнаулка у поселка Кирова. Об этом сообщает «Толк».

Проект по формированию искусственного земельного участка сейчас находится на госэкспертизе. После получения разрешения можно будет приступать к строительству участка. Проект предусматривает создание подпорной стенки и строительство набережной длиной 2,2 км. Только после формирования участка можно будет определить масштабы и площадь будущей застройки.

Планы на застройку Лесного пруда вызвали дискуссии среди общественных деятелей и местных жителей. Есть опасения, что строительство повредит местной и городской экологии. Однако с противоположной стороны звучат доводы о том, что строительство решит вопрос с подтопление земельных участков и ликвидирует свалку.

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