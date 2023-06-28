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НовостиОбщество28 июня 2023 1:19

Проект многоэтажной застройки барнаульского Лесного пруда выходит на новый этап

Проект по формированию искусственного земельного участка ждет окончания госэкспертизы
Александр Коровниченко
Масштабы застройки определят после подготовки земельного участка

Масштабы застройки определят после подготовки земельного участка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания «МДС-Алтай» планирует летом 2023 года получить разрешение на формирование искусственного земельного участка в пойме реки Барнаулка у поселка Кирова. Об этом сообщает «Толк».

Проект по формированию искусственного земельного участка сейчас находится на госэкспертизе. После получения разрешения можно будет приступать к строительству участка. Проект предусматривает создание подпорной стенки и строительство набережной длиной 2,2 км. Только после формирования участка можно будет определить масштабы и площадь будущей застройки.

Планы на застройку Лесного пруда вызвали дискуссии среди общественных деятелей и местных жителей. Есть опасения, что строительство повредит местной и городской экологии. Однако с противоположной стороны звучат доводы о том, что строительство решит вопрос с подтопление земельных участков и ликвидирует свалку.

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