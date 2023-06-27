Штормовое предупреждение из-за дождей и гроз объявили в Алтайском крае

Шторм Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алтайском крае синоптики краевого ЦГМС объявили штормовое предупреждение. Как говорится в сообщении, оно связано с надвигающимися на наш регион дождями и грозами.

Во второй половине 27 июня, сутки 28-го и в первой половине ночи 29 июня в крае ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер – от 17 до 22 метров в секунду. При грозе возможно усиление ветра до 25 метров в секунду.

Кроме того, до 30 июня в регионе сохраняется высокая пожароопасность (четвертый класс), а в Благовещенском районе – чрезвычайная пожароопасность. Температура воздуха днем в ближайшие трое суток будет варьироваться от +18 до +26 градусов.

Спасатели напоминают жителям региона, что при сильном ветре непогоду лучше переждать в капитальном строении, закрыть окна дома и на балконе. На улице нужно обходить стороной рекламные щиты и не укрываться от дождя под деревьями, вдоль домов и так далее.