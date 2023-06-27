На Алтае вступил в силу приговор участникам ОПГ, похищавшей деньги с банковских карт

Их признали виновными в мошенничестве Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили участников организованной группы, которые похищали деньги с банковских карт. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, их признали виновными в мошенничестве, приговор вступил в законную силу.

Неизвестные обзванивали граждан, представляясь сотрудниками банка, и сообщали ложные данные – якобы с их счетами происходят неправомерные действия. Чтобы спасти средства, аферисты предлагали перевести деньги на безопасные счета. Затем участники преступной группы обналичивали перечисленные средства и похищали их.

По решению суда мошенники были приговорены к лишению свободы в исправительной колонии на срок от трех лет и десяти месяцев до четырех лет. Апелляционный суд оставил жалобу осужденных без удовлетворения, а представление прокурора удовлетворил частично.