На Алтае пьяный мужчина не хотел идти до дома пешком и угнал машину

Полиция возбудила дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе Алтайского края полицейские раскрыли угон автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ему лень было идти пешком.

Житель села Шипуново 1990 рассказал, что накануне вернулся на машине домой, авто закрыл и занес ключи домой. Вскоре к нему пришли знакомые, с которыми он начал пить. В какой-то момент один из гостей отлучился, а утром владелец обнаружил пропажу машины.

Выяснилось, что мужчина 1992 после вечеринки не захотел идти домой пешкой и решил угнать автомобиль знакомого. Он сел в ВАЗ-2016 и доехал до дома. Машину впоследствии обнаружили сотрудники полиции: угонщик ничего не похитил и оставил машину в технически исправном состоянии.

По факту угона возбуждено уголовное дело.