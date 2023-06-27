Алтайский губернатор и замгенпрокурора РФ провели личный прием граждан

Всего за день приняли 21 человека Фото: Прокуратура Алтайского края

В Алтайский край с рабочим визитом прибыл заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, совместно с губернатором края Виктором Томенко он провел личный прием граждан в Бийске.

Жителей наукограда вместе с замгенпрокурора и губернатором принимали прокурор края Антон Герман, городские и районные прокуроры, а также представители власти. Так, жители Бийского и Советского районов рассказали о том, что в образовательных учреждениях необходимо провести ремонт.

Жители Смоленского района попросили помочь в вопросе по сокращению расстояния от домов до мусорных контейнеров. А другие жители рассказали о пробках из-за ремонта коммунального моста и проблеме бродячих животных. Всего за день приняли 21 человека.