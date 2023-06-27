Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 9:17

Алтайский губернатор и замгенпрокурора РФ провели личный прием граждан

Граждане сообщили о нарушении их прав
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Всего за день приняли 21 человека

Всего за день приняли 21 человека

Фото: Прокуратура Алтайского края

В Алтайский край с рабочим визитом прибыл заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, совместно с губернатором края Виктором Томенко он провел личный прием граждан в Бийске.

Жителей наукограда вместе с замгенпрокурора и губернатором принимали прокурор края Антон Герман, городские и районные прокуроры, а также представители власти. Так, жители Бийского и Советского районов рассказали о том, что в образовательных учреждениях необходимо провести ремонт.

Жители Смоленского района попросили помочь в вопросе по сокращению расстояния от домов до мусорных контейнеров. А другие жители рассказали о пробках из-за ремонта коммунального моста и проблеме бродячих животных. Всего за день приняли 21 человека.