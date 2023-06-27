134 тысячи барнаульцев попадут под отключение горячей воды до 6 июля

СГК начинает финальный этап гидравлический испытаний в зоне ТЭЦ-3
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле с 28 июня по 6 июля в ряде домов и учреждений отключат горячую воду. Как сообщили в СГК, под временное ограничение попадут 134 тысячи горожан.
СГК начинает финальный этап гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-3. В зоне отключения оказались:
- 391 многоквартирный дом;
- 31 детский сад;
- 29 школ и вузов;
- шесть медицинских учреждений;
- 75 административных зданий;
- один частный дом.
Во время работ сотрудники СГК проверят 35 км магистральных теплосетей и 137 внутриквартальных, а повреждения на трубах устранят.
Посмотреть, попадает ли дом в зону отключения, можно на специальной карте по ссылке.