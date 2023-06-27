Пенсионерку зажало в дверях барнаульского автобуса

Ситуация произошла в автобусе №35 Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле в автобусе №35 пожилая женщина оказалась зажата в дверях автобуса. Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», водитель продолжил движение и не заметил опасную ситуацию в салоне.

ЧП произошло на остановке «Площадь Жукова». Водитель не заметил, что женщина оказалась в ловушке, и продолжил движение. Когда пассажиры начали кричать с просьбой открыть дверь, он ответил, что не может остановиться на дороге, и в итоге транспорт встал лишь на следующей остановке.

- Хочется выразить благодарность мужчине, который заметил и не стал молчать, а сразу начал пытаться руками открыть дверь и вызволить бабушку. Если вы это читаете, спасибо за ваше неравнодушие, - пишет подписчик сообщества Семен.