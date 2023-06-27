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НовостиОбщество27 июня 2023 7:56

На Алтае жители рассказывают о богатом урожае лесной земляники

Цена за стаканчик доходит до 500 рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Цена за пол-литра ягоды варьируется от 300 до 500 рублей

Цена за пол-литра ягоды варьируется от 300 до 500 рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Алтайском крае жители рассказывают о невероятном урожае лесной земляники. Собирать ягоду не так уж просто, поэтому и цена за один стаканчик доходит до 500 рублей, пишет «Толк».

Фотографии с ведрами лесной ягоды публикуют в соцсетях. Так, богатый урожай собирают в Троицком районе и Тальменском районе. Одна из жительниц региона Светлана Тихонова за три часа набрала шесть литров земляники. Цена за пол-литра ягоды варьируется от 300 до 500 рублей.

А вот грибы пока не пошли.