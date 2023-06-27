На Алтае жители рассказывают о богатом урожае лесной земляники

Цена за пол-литра ягоды варьируется от 300 до 500 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Алтайском крае жители рассказывают о невероятном урожае лесной земляники. Собирать ягоду не так уж просто, поэтому и цена за один стаканчик доходит до 500 рублей, пишет «Толк».

Фотографии с ведрами лесной ягоды публикуют в соцсетях. Так, богатый урожай собирают в Троицком районе и Тальменском районе. Одна из жительниц региона Светлана Тихонова за три часа набрала шесть литров земляники. Цена за пол-литра ягоды варьируется от 300 до 500 рублей.

А вот грибы пока не пошли.