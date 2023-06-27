Комитет администрации Барнаула вновь судится с сыном бизнесмена Тулина

Ранее был подан другой судебный иск Фото: Олег УКЛАДОВ

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации Барнаула подал в суд на сына предпринимателя Павла Тулина Максима Тулина. Как сообщает «Толк», компания «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» якобы задолжали городу 2,3 млн рублей.

Компанию возглавляет Максим Тулин. Городские власти требуют 2,3 млн рублей с ООО, которое ранее управляло парком «Изумрудный». По данным издания, долг достался ему в рамках субсидиарной ответственности.

К слову, ранее городские власти подавали другой иск в отношении Тулина. Поводом для конфликта старо сгоревшее кафе «Мельница», признанное незаконной постройкой.