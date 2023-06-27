В алтайском центре рассказали, когда и где можно бесплатно обследоваться на ВИЧ

Тесты проводят бесплатно и анонимно. Фото: пресс-служба АКЦПБ со СПИДом
В Алтайском крае в июне пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ. Как сообщили в пресс-службе краевого центра СПИД, в районах и городах будет работать мобильный комплекс.
В июне сотрудники Центра будут работать в крупных городах, а также Волчихинском, Егорьевском, Локтевском и других районах Алтайского края.
2, 23, 28 и 29 июня с 9:00 до 15:30 бесплатно обследоваться смогут жители Барнаула, 6 июня - алейчане, 8 июня - население Рубцовска, а 27 июня - заринчане.
В районах будет следующий график:
- 9 июня – село Волчиха;
- 13 июня – село Новоегорьевское;
- 14 июня – Горняк;
- 15 июня – Новичиха;
- 16 июня – Поспелиха;
- 22 июня - Ребриха.
Для тестирования не нужно брать документы, оно будет анонимным. Все участники получат информацию об инфекции, сдадут тест и оценят свои риски.