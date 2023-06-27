В алтайском центре рассказали, когда и где можно бесплатно обследоваться на ВИЧ

Тесты проводят бесплатно и анонимно. Фото: пресс-служба АКЦПБ со СПИДом

В Алтайском крае в июне пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ. Как сообщили в пресс-службе краевого центра СПИД, в районах и городах будет работать мобильный комплекс.

В июне сотрудники Центра будут работать в крупных городах, а также Волчихинском, Егорьевском, Локтевском и других районах Алтайского края.

2, 23, 28 и 29 июня с 9:00 до 15:30 бесплатно обследоваться смогут жители Барнаула, 6 июня - алейчане, 8 июня - население Рубцовска, а 27 июня - заринчане.

В районах будет следующий график:

- 9 июня – село Волчиха;

- 13 июня – село Новоегорьевское;

- 14 июня – Горняк;

- 15 июня – Новичиха;

- 16 июня – Поспелиха;

- 22 июня - Ребриха.

Для тестирования не нужно брать документы, оно будет анонимным. Все участники получат информацию об инфекции, сдадут тест и оценят свои риски.