На Алтае осудили мужчину, который ударил чужого ребенка лопатой

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринском районе осудили местного жителя, который совершил насилие в отношении чужого ребенка. Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, ранее он был неоднократно судим.

Мужчина был у своей знакомой в нетрезвом состоянии. Он взял в руки лопату и деревянным черенком ударил её сына в область правого бедра. Он не только причин физическую боль ребенку, но и сломал телефон, который был в кармане штанов мальчика.

Ранее обвиняемый был неоднократно судим. Свою вину он признал частично и заявил, что не помнит, как совершил преступление. Он предположил, что его спровоцировали, и настаивал, что телефон был сломан еще до удара лопатой.

Суд все признал его виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы. Также в защиту интересов несовершеннолетнего заявлен гражданский иск - 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 13879 рублей в счет телефона.