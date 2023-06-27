Экс-директора ТЭЦ Ярового отказались выпускать из СИЗО

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд оставил без удовлетворения апелляцию на смягчение меры пресечения бывшему директору ТЭЦ Ярового. Он останется в СИЗО, пишет «Банкфакс».

Сергей Белоуско обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Он пытался оспорить решение суда о заключении под стражу в рамках уголовного дела с закупом угля. В СИЗО он находится с 4 апреля.

В чем именно выразилось предполагаемое преступление, пока так и неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.