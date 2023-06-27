Жительница Рубцовска продала машину, взяла кредиты и перевела все деньги мошенникам

Мошенники Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске местная жительница лишилась более двух млн рублей из-за мошенников. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленники применили старую схему «звонок сотрудника банка».

Жительница 1975 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Ей позвонил неизвестный и рассказал, что со счета женщины мошенники якобы пытались снять деньги и оформить на нее кредит. Для безопасности ей предложили перевести деньги на счет. Женщина так и сделала: сначала она перевела все свои сбережения, а затем в разных банках оформила несколько кредитов, продала машину и перевела все мошенникам.

Когда горожанка поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.