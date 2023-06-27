На Алтае привлекли к ответственности родителей, отпустивших детей одних купаться

Полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полиция привлекла к ответственности родителей, которые отпустили детей одних на водоемы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, нахождение несовершеннолетних у воды без сопровождения может обернуться трагедией.

Накануне сотрудники бийской полиции провели очередной рейд. На карьерах возле города они заметили компанию подростков, которые пришли купаться одни. Инспекторы напомнили молодым людям правила безопасности и рассказали, что купаться без взрослых им запрещено.

- Детей, которые пришли одни, отправили домой, даже несмотря на то, что мамы и папы разрешили им искупаться. Это вынужденная мера. Безопасность превыше всего, - отметили в полиции.

В отношении родителей составили протоколы об административной ответственности.