Житель Алтая получил 9 лет «строгача» за убийство матери

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Петропавловского района Алтайского края приговорили к 9 годам колонии строго режима за убийство матери. Об этом пишет краевой Следком.

В конце июля 2022 года в селе Петропавловское мужчина выпивал дома с 73-летней матерью. По данным следствия, вскоре произошла ссоры и мать начала оскорблять сына. В итоге сельчанин взял ее костыль и не менее 17 раз ударил по голове и телу.

- Смерть женщины наступила от полученных травм, - пояснили в СК.

До этого пьяный сельчанин несколько раз избивал свою мать.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.