Труп мужчины достали из водоема в алтайском садоводстве

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

25 июня в водоеме, расположенном в садоводческом товарищества №1 в Рубцовске, обнаружили труп. Об этом сообщает газета «Местное время».

Из воды достали труп мужчины в возрасте около 30-35 лет, он был в одежде. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался житель Рубцовска 1989 года рождения.

Почему горожанин оказался в воде и что именно с ним произошло, предстоит установить полицейским.

Ранее мы писали о том, что в Михайловском районе обнаружили тело мужчины, который утонул в середине июня.