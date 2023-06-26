Труп мужчины достали из водоема в алтайском садоводстве

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего
Фото: Олег УКЛАДОВ
25 июня в водоеме, расположенном в садоводческом товарищества №1 в Рубцовске, обнаружили труп. Об этом сообщает газета «Местное время».
Из воды достали труп мужчины в возрасте около 30-35 лет, он был в одежде. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался житель Рубцовска 1989 года рождения.
Почему горожанин оказался в воде и что именно с ним произошло, предстоит установить полицейским.
Ранее мы писали о том, что в Михайловском районе обнаружили тело мужчины, который утонул в середине июня.