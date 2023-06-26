Губернатор Томенко высказался о лесных пожарах в Алтайском крае

Жителей региона призывают быть внимательными при обращении с огнем Фото: Анна Перевощикова

В Егорьевском районе продолжается ликвидация отдельных очагов лесного пожара. Подробнее об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Виктор Томенко.

По словам губернатора, ситуацию держат на контроле, угроза населенным пунктам отсутствует. Пожарные проливают водой тлеющие стволы и пни, чтобы не допустить возникновения новых возгораний в Егорьевском районе.

Виктор Томенко отметил, что пока власти не снимают режим повышенной готовности. Из-за неосторожного обращения с огнем в выходные в Немецком, Романовском и Суетском районах региона горела сухая трава.

Глава региона призывает всех быть внимательными и острожными при обращении с огнем.