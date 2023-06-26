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НовостиОбщество26 июня 2023 9:09

В МЧС предупреждают о дождях и усилении ветра в Алтайском крае

Местами возможны грозы
Герман Архаров
Дожди будут кратковременными

Дожди будут кратковременными

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. В региональном управлении МЧС предупреждают о дождях и грозах.

В ночь на 27 июня по западу, а днем в отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы. При грозах не исключен сильный ветер с порывами до 24 м/с.

Спасатели рекомендуют при сильном ветер переждать непогоду в капитальном строении. На улице следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

В алтайском Гидрометцентре добавили, что днем 27 июня температура воздуха составит +24…+29 градусов.