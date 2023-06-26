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НовостиОбщество26 июня 2023 8:47

В Барнауле появился еще один мультибалльник по результатам ЕГЭ

Он набрал 100 баллов по химии и биологии
Герман Архаров
В регионе завершается основной период ЕГЭ

В регионе завершается основной период ЕГЭ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле появился второй мультибалльник по результатам ЕГЭ. В регионе завершается основной период этих экзаменов, пишет мэрия.

Андрей Седов из школы №127 получил 100 баллов по химии и биологии. Это уже второй стобалльник в Барнауле. Ранее также успешно ЕГЭ сдал выпускник лицея №112 Владимир Русалеев.

Ранее мы также рассказывали о результатах ОГЭ. Традиционно для выпускников 9-х классов одним из самых сложных экзаменов в формате была математика.