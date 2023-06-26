В Алтайском крае поезд на смерть сбил 40-летнего мужчину

Мужчина скончался до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

На минувших выходных недалеко от железнодорожной станции Рубцовск пассажирской поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает УТ МВД России по СФО.

Как установили полицейские, 40-летний житель Егорьевского района находился в опасной близости от железнодорожных путей. Машинист пассажирского поезда заметил пешехода, сигналил и экстренно заморозил, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предположительно, погибший был пьян.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Правоохранители напоминают о том, что переходить железнодорожные пути нужно только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам. Важно обращать внимание на сигналы светофоров.