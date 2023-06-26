Бийчанка оплатила покупки картой педагога

За использование чужой карты грозит уголовная ответственность
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске 25-летняя девушка оплатила покупки чужой картой. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Карту потеряла преподавательница одного из бийских колледжей, а вскоре стала получать сообщения о том, что кто-то совершает покупки. Всего потратили семь тысяч рублей.
Оказалось, что карту нашла 25-летняя жительница алтайского наукограда и решила рассчитываться ею в магазинах города. Когда деньги закончились, девушка просто выкинула карту.
Бийчанку задержали. Полицейские напоминают о том, что за использование чужой карты грозит уголовная ответственность.