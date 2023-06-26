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НовостиПроисшествия26 июня 2023 6:21

Бийчанка оплатила покупки картой педагога

Девушку задержали
Герман Архаров
За использование чужой карты грозит уголовная ответственность

За использование чужой карты грозит уголовная ответственность

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 25-летняя девушка оплатила покупки чужой картой. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Карту потеряла преподавательница одного из бийских колледжей, а вскоре стала получать сообщения о том, что кто-то совершает покупки. Всего потратили семь тысяч рублей.

Оказалось, что карту нашла 25-летняя жительница алтайского наукограда и решила рассчитываться ею в магазинах города. Когда деньги закончились, девушка просто выкинула карту.

Бийчанку задержали. Полицейские напоминают о том, что за использование чужой карты грозит уголовная ответственность.