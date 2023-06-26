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НовостиОбщество26 июня 2023 5:31

В Барнауле отметили татаро-башкирский праздник «Сабантуй»

Программа была насыщенной
Герман Архаров
Была возможность попробовать национальные блюда

Была возможность попробовать национальные блюда

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Арлекино» отметили татаро-башкирский праздник «Сабантуй». Об этом пишет мэрия.

Программы была насыщенной. В частности, гости увидели выступления фольклорных ансамблей и коллективов национальных диаспор Барнаула, а также мастеров искусств Республики Татарстан.

Гости праздника соревновались в национальной борьбе «Куряш», победитель в качестве награды получил барана. Кроме того, участвовали в боях мешками на бревне, беге в мешках и других соревнованиях.

Также на празднике была возможность попробовать национальные блюда: чак-чак, эчпочмак и другие.