В Барнауле отметили татаро-башкирский праздник «Сабантуй»

Была возможность попробовать национальные блюда Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском парке «Арлекино» отметили татаро-башкирский праздник «Сабантуй». Об этом пишет мэрия.

Программы была насыщенной. В частности, гости увидели выступления фольклорных ансамблей и коллективов национальных диаспор Барнаула, а также мастеров искусств Республики Татарстан.

Гости праздника соревновались в национальной борьбе «Куряш», победитель в качестве награды получил барана. Кроме того, участвовали в боях мешками на бревне, беге в мешках и других соревнованиях.

Также на празднике была возможность попробовать национальные блюда: чак-чак, эчпочмак и другие.