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НовостиОбщество26 июня 2023 3:58

Гастрофестиваль с блюдами из лопуха пройдет на Алтае

На праздник приедут лучшие шеф-повара России
Герман Архаров
Гостей ждут разные блюда

Гостей ждут разные блюда

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 1 июля, в Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «АХ! Фест». Гостей удивят оригинальными блюдами из местных продуктов, в том числе дикоросов.

На праздник приедут лучшие шеф-повара России, которые приготовят необычные блюда. Например, можно будет попробовать напитки из полыни, десерты из чаги или плов из лопуха. Все будет 12 гастрономических станций.

Фестиваль пройдет в Алтайском Холмогорье. Там можно будет не только вкусно поесть, но и весело провести время

Подробнее о фестивале можно прочитать здесь.