Гастрофестиваль с блюдами из лопуха пройдет на Алтае

Гостей ждут разные блюда
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 1 июля, в Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «АХ! Фест». Гостей удивят оригинальными блюдами из местных продуктов, в том числе дикоросов.
На праздник приедут лучшие шеф-повара России, которые приготовят необычные блюда. Например, можно будет попробовать напитки из полыни, десерты из чаги или плов из лопуха. Все будет 12 гастрономических станций.
Фестиваль пройдет в Алтайском Холмогорье. Там можно будет не только вкусно поесть, но и весело провести время
Подробнее о фестивале можно прочитать здесь.