Трех человек спасли на пожаре в барнаульской девятиэтажке

На месте ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 26 июня в Барнауле спасли трех местных жителей при пожаре в девятиэтажке. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание случилось на первом этаже в помещении одной из организаций в доме на улице Попова. Дым из вентиляции быстро распространился по подъезду.

Пожарные вывели на свежий воздух трех жильцов, среди которых ребенок. Никто из них не пострадал

Площадь пожара составила пять квадратных метров. На месте происшествия работали 13 человек, использовали 3 единицы техники.

Причину этого возгорания установят специалисты.