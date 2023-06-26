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НовостиОбщество26 июня 2023 2:16

Барнаульский легкоатлет Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла

Об этом рассказал его тренер
Герман Архаров
Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Сергея Клевцова.

Легкоатлет упал с мотоцикла, когда поехал после тренировки покататься по лесу. В ближайшее время он планирует посетить травматолога, чтобы выяснить, нужно ли делать операцию.

Известно, что у спортсмена перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки. На вопрос, когда Шубенков сможет вернуться к соревнованиям, тренер сказал, что это зависит от самого легкоатлета.

Сергей Клевцов назвал непрофессиональным поступком то, что Шубенков сел за мотоцикл.

Ранее мы писали о том, что Шубенков принимал участие в соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских», где показал худшее время за последние четыре года.